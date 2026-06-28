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Главная Новости дня Трамп сказал, какие цели США атаковали в Иране

Трамп сказал, какие цели США атаковали в Иране

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Дата публикации 28 июня 2026 05:45
Трамп подтвердил, что США атаковали Иран
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь обвинил Иран в нарушении режима прекращении огня. По этой причине американские войска атаковали ряд иранских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост американского лидера в Truth Social.

Что сказал Трамп об атаке на США

"Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение Соглашения о прекращении огня", — заявил Трамп.

Он добавил, что иранцы, возможно, "никогда не научатся" и поэтому допустил, что может быть придет момент, когда США придется завершить работу военным путем. В таком случае, по словам Трампа, Иран может перестать существовать.

"Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать", — резюмировал президент США.

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Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, пару недель назад США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который продлил перемирие и дал странам 60 дней на то, чтобы вести переговоры и согласовать финальный документ о завершении войны.

Первый этап переговоров после рамочной сделки прошел неделю назад и исходя из заявлений, встреча была успешной, поскольку стороны достигли некоторых договоренностей.

Однако на днях Иран атаковал судно в Ормузском проливе, из-за чего США нанесли удары по объектам в Иране, после чего Тегеран тоже ответил ударами. Дональд Трамп после этого обвинил Тегеран в нарушении перемирия.

Сегодня в ночь на 28 июня история повторилась, так как Иран повторно атаковал одно из суден с нефтью, в связи с чем США нанесли ответные удары.

США Иран Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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