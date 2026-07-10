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Головна Новини дня ЗМІ: США завдали удару по мосту в Ірані, який був для торгівлі РФ та Китаю

ЗМІ: США завдали удару по мосту в Ірані, який був для торгівлі РФ та Китаю

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 07:09
США завдали удару по мосту між Іраном, Китаєм і Росією
Авіація США. Фото: Reuters

У ніч на 9 липня (за київським часом) США вкотре завдали серію ударів по Ірану після того, як 7 липня Тегеран атакував три торгові судна в Ормузькій протоці. Під час другої атаки під удар американських військ потрапив залізничний міст, який з'єднує Росію та Китай.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Reuters та The Times of Israel.

Що відомо про атаку на міст

Як пише іранське агентство Fars, у результаті нічної атаки один із авіаударів пошкодив залізничний міст у провінції Голестан на північному сході Ірану.

Залізнична траса, на якій розташований міст, проходить через Туркменістан і Казахстан і є ключовим торговельним шляхом між Китаєм і РФ.

Причому з кінця 2025 року Росія активно ним користується. Особливого значення залізниця набула після початку блокади Ормузької протоки, коли США заблокували іранські порти в Перській затоці.

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Однак, як заявляється, ремонт мосту буде завершено найближчим часом.

Як повідомляли Новини.LIVE, днями президент США Дональд Трамп заявив, що для нього перемир’я з Іраном закінчилося. За його словами, іранське керівництво — брехуни.

Також ми писали, що під час першої атаки після зриву перемир’я США завдали ударів по військовій інфраструктурі Ірану.

США Іран Росія
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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