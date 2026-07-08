Трамп заявив про кінець перемир’я з Іраном і звинуватив Тегеран у брехні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Американський президент Дональд Трамп заявив, що для нього перемирʼя з Іраном закінчилося. Він назвав іранське керівництво брехунами.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте, передає Новини.LIVE.

Перемирʼя з Іраном закінчилося

Трамп наголосив, що більше не хоче мати справу з іранцями.

"Вони — брехуни. Ми домовляємося. Усі погоджуються. Ніякої ядерної зброї. Ми домовляємося. А вони виходять назовні, розмовляють із пресою і кажуть, що ми навіть ніколи про це не говорили", — лідер США про іранське керівництво.

За його словами, з іранцями "щось не так". Він назвав їх божевільними.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центральне командування США, американські воїни завдали удару по військовій інфраструктурі Ірану. Вони стали реакцією на нещодавні атаки Тегерана на цивільні торговельні судна в міжнародних водах Ормузької протоки.

А наприкінці червня США та Іран домовилися припинити взаємні атаки один на одного. Крім того, сторони висловили готовність зустрітися.