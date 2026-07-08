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Главная Новости дня Перемирие закончилось: Трамп назвал иранское руководство лжецами

Перемирие закончилось: Трамп назвал иранское руководство лжецами

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Дата публикации 8 июля 2026 13:00
Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном и обвинил Тегеран во лжи
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него перемирие с Ираном закончилось. Он назвал иранское руководство лжецами.

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Новини.LIVE.

Перемирие с Ираном закончилось

Трамп подчеркнул, что больше не хочет иметь дело с иранцами.

"Они — лжецы. Мы договариваемся. Все соглашаются. Никакого ядерного оружия. Мы договариваемся. А они выходят наружу, разговаривают с прессой и говорят, что мы даже никогда об этом не говорили", — заявил лидер США об иранском руководстве.

По его словам, с иранцами "что-то не так". Он назвал их сумасшедшими.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центральное командование США, американские военные нанесли удар по военной инфраструктуре Ирана. Он стал ответом на недавние атаки Тегерана на гражданские торговые суда в международных водах Ормузского пролива.

А в конце июня США и Иран договорились прекратить взаимные атаки друг на друга. Кроме того, стороны выразили готовность встретиться.

США Иран Дональд Трамп
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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