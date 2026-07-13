Ночью 13 июля 2026 года США нанесли удары по Ирану морскими дронами

Танкеры дрейфуют возле входа в Ормузский пролив. Фото: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

В ночь на понедельник, 13 июля, американские военные нанесли удар по Ирану. Причиной обстрела стали удары по гражданским судам в Ормузском проливе, которые наносит Тегеран. Для атаки США впервые применили морские дроны.

Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення CENTCOM

Что известно об ударах по Ирану в ночь на 13 июля

"Начался запуск дополнительных ударов по Ирану, чтобы продолжить ослабление его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий поручил провести эти удары, чтобы привлечь иранское командование к ответственности", — говорится в сообщении.

Во время операции американцы впервые применили не только авиацию, боевые корабли и воздушные дроны, но и морские дроны-камикадзе. Под прицелом оказались системы ПВО, береговые радары, ракетные и дронные средства, а также малые катера.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и The Times of Israel сообщал, что в ночь на 9 июля американцы обстреляли Иран. Таким образом американцы ответили на обстрел трех судов в Ормузском проливе 7 июля. Под удар американских войск попал железнодорожный мост, соединяющий Россию и Китай.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что американские военные 28 июня атаковали ряд иранских объектов. Под ударом оказались береговые радиолокационные станции, хранилища ракет и беспилотников. Американский лидер заявил, что причиной атаки является нарушение Соглашения о прекращении огня.