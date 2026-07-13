Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США нанесли новые удары по Ирану: впервые применили морские дроны

США нанесли новые удары по Ирану: впервые применили морские дроны

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 06:05
Ночью 13 июля 2026 года США нанесли удары по Ирану морскими дронами
Танкеры дрейфуют возле входа в Ормузский пролив. Фото: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

В ночь на понедельник, 13 июля, американские военные нанесли удар по Ирану. Причиной обстрела стали удары по гражданским судам в Ормузском проливе, которые наносит Тегеран. Для атаки США впервые применили морские дроны.

Об этом со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM) сообщает Новини.LIVE.

Атака США на Иран в ночь на 13 июля 2026 года
Скриншот повідомлення CENTCOM

Что известно об ударах по Ирану в ночь на 13 июля

"Начался запуск дополнительных ударов по Ирану, чтобы продолжить ослабление его способности атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив. Главнокомандующий поручил провести эти удары, чтобы привлечь иранское командование к ответственности", — говорится в сообщении.

Во время операции американцы впервые применили не только авиацию, боевые корабли и воздушные дроны, но и морские дроны-камикадзе. Под прицелом оказались системы ПВО, береговые радары, ракетные и дронные средства, а также малые катера.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters и The Times of Israel сообщал, что в ночь на 9 июля американцы обстреляли Иран. Таким образом американцы ответили на обстрел трех судов в Ормузском проливе 7 июля. Под удар американских войск попал железнодорожный мост, соединяющий Россию и Китай.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на президента США Дональда Трампа писал, что американские военные 28 июня атаковали ряд иранских объектов. Под ударом оказались береговые радиолокационные станции, хранилища ракет и беспилотников. Американский лидер заявил, что причиной атаки является нарушение Соглашения о прекращении огня.

США Иран обстрелы
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации