Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США завдали нових ударів по Ірану: уперше застосували морські дрони

США завдали нових ударів по Ірану: уперше застосували морські дрони

Ua
Дата публікації: 13 липня 2026 06:05
Уночі 13 липня 2026 року США завдали ударів по Ірану морськими дронами
Термінова новина

У ніч проти понеділка, 13 липня, американські військові атакували Іран. Причиною обстрілу стали удари по цивільних суднах в Ормузькій протоці, яких завдає Тегеран. Для атаки США вперше застосували морські дрони. 

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про удари по Ірану в ніч проти 13 липня 

"Розпочали запуск додаткових ударів проти Ірану, щоб продовжити послаблення їхньої здатності атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно транзитують Ормузькою протокою. Головнокомандувач доручив провести ці удари, щоб притягнути іранське командування до відповідальності", — йдеться в повідомленні. 

Під час операції американці вперше застосували не лише авіацію, бойові кораблі та повітряні дрони, а й морські дрони-камікадзе. Під прицілом опинилися системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни.

Новина доповнюється

Читайте також:
США Іран обстріли
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації