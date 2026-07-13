Уночі 13 липня 2026 року США завдали ударів по Ірану морськими дронами

Термінова новина

У ніч проти понеділка, 13 липня, американські військові атакували Іран. Причиною обстрілу стали удари по цивільних суднах в Ормузькій протоці, яких завдає Тегеран. Для атаки США вперше застосували морські дрони.

Про це з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) повідомляє Новини.LIVE.

Що відомо про удари по Ірану в ніч проти 13 липня

"Розпочали запуск додаткових ударів проти Ірану, щоб продовжити послаблення їхньої здатності атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно транзитують Ормузькою протокою. Головнокомандувач доручив провести ці удари, щоб притягнути іранське командування до відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Під час операції американці вперше застосували не лише авіацію, бойові кораблі та повітряні дрони, а й морські дрони-камікадзе. Під прицілом опинилися системи ППО, берегові радари, ракетні та дронові можливості, а також малі човни.

Новина доповнюється