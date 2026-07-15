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Головна Новини дня Трамп пригрозив Ірану тотальними руйнуваннями

Трамп пригрозив Ірану тотальними руйнуваннями

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Дата публікації: 15 липня 2026 04:10
Трамп погрожує розбомбити Іран
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має укласти угоду з Америкою, інакше в країні "не залишиться нікого". Крім того, він пригрозив "ударами по мостах і електростанціях", якщо Тегеран не повернеться за стіл переговорів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв’ю для Fox News.

Що сказав Трамп про нові потенційні атаки на Іран

Під час розмови з журналістом Трамп знову посилив тиск на Іран, вимагаючи від Тегерана укласти угоду зі США.

"Вам краще укласти угоду. У вас нікого не залишиться. Але я сказав: вам краще укласти угоду. У вас нічого не залишиться", — сказав американський лідер.

Крім того, президент попередив, що наступного тижня США завдадуть ударів по мостах та електростанціях в Ірані, якщо Тегеран до того часу не повернеться за стіл переговорів.

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"Завтра ввечері ми завдамо їм дуже сильного удару. Ми завдамо їм дуже сильного удару й післязавтра, а наступного тижня для них усе стане ще гірше, бо наступного тижня будуть зруйновані електростанції. Наступного тижня будуть зруйновані мости. Ми виведемо з ладу всі їхні електростанції. Ми виведемо з ладу всі їхні мости, якщо вони не сядуть за стіл переговорів", — сказав Трамп.

Крім того, він не виключив можливості введення сухопутних військ до Ірану, але зазначив, що не хоче цього.

"Я не хочу цього робити. Іноді необхідна наземна операція, але у нас є інші країни, які можуть провести наземну операцію за нас", — сказав президент США, не уточнивши, які ще країни запропонували направити війська.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 липня США втретю поспіль завдали ударів по Ірану. Тієї ночі Трамп заявив, що США зрештою встановлять контроль над Ормузькою протокою.

Також ми писали, що в ніч на 13 липня США під час атак на Іран вперше застосували морські дрони-камікадзе.

Іран Дональд Трамп Близький Схід
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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