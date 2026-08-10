Зеленський заявив, що Росія отримала від КНДР нову партію балістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії опинилася без безпечного стратегічного тилу та дедалі більше залежить від військової підтримки Північної Кореї. Він наголосив, що РФ отримала від КНДР додаткову балістику.

Про це голова держави сказав у зверненні у понеділок, 10 серпня, інформують Новини.LIVE.

Росія отримала нову поставку балістики з КНДР

"Це вперше в історії Росії, коли в них уже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї. І кожен у світі має розуміти, що це означає", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, військова співпраця Москви та Пхеньяна дозволяє Північній Кореї вдосконалювати власні озброєння, зокрема балістичні ракети.

"Чим більше тут у нас, в Україні, — у Європі — північнокорейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет і солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде й більше небезпек потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін та інших країн регіону", — наголосив президент.

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Зеленський також закликав партнерів посилювати підтримку України засобами протиповітряної оборони та спільно протидіяти подальшому залученню Північної Кореї до війни.

Зеленський підкреслив, що Україна потребує більше систем ППО від партнерів, бо йдеться "про відбиття апетиту та інтересу Північної Кореї йти сюди, на нашу землю, у наше небо, зі своєю зброєю, щоб вчитися війні".

Як пис

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, КНДР перейшла від постачання боєприпасів до відправки багатотисячних регулярних армійських підрозділів в РФ для участі у війні. Наразі північнокорейські солдати та офіцери навчаються специфіки сучасних бойових дій, що може загрожувати Південній Кореї.

Також у ГУР проінформували, що поряд з українським кордоном росіяни розгортають північнокорейський ракетний підрозділ. Головною метою КНДР у цій угоді є всебічне тестування власного озброєння в умовах реальної повномасштабної війни.