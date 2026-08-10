ГУР: КНДР використовує Україну як полігон для випробування своїх ракет

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. Фото: gur.gov.ua

За даними ГУР, поряд з українським кордоном росіяни розгортають північнокорейський ракетний підрозділ. Також Північна Корея передала РФ ще 40 своїх ракет KN-23 та KN-24. Головною метою КНДР у цій угоді є всебічне тестування власного озброєння в умовах реальної повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю заступника начальника ГУР МО генерал-майора Вадима Скібіцького виданню РБК-Україна.

Преференції для КНДР

За словами Скібіцького, режим Північної Кореї отримує від Кремля серйозні економічні та технологічні бонуси в обмін на постачання зброї. Крім того, військові інженери КНДР ретельно збирають технічні дані після кожного пуску для виправлення помилок у конструкції своїх снарядів.

"КНДР отримує в обмін на це свої преференції, які були зафіксовані ще під час постачання першої партії KN-23 – близько 100 таких ракет. Північна Корея отримує можливість застосування своїх засобів в реальних бойових умовах, і як наслідок – дані для подальшої модернізації та вдосконалення цих ракет", — заявив Вадим Скібіцький.

При цьому північнокорейські ракети мають великі технічні недоліки через їх погану якість.

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"Один з останніх ударів, коли північнокорейська ракета фактично вбила цілу родину, підтвердив, що її відхилення склало близько 15 кілометрів від цілі", — наголосив генерал-майор ГУР.

Як писали Новини.LIVE раніше, КНДР перейшла від постачання боєприпасів до відправки багатотисячних регулярних армійських підрозділів в РФ для участі у війні. Наразі північнокорейські солдати та офіцери навчаються специфіки сучасних бойових дій, що може загрожувати Південній Кореї.

Також ми писали, що саме північнокорейська ракета вдарила 30 липня по селищу Радушне Криворізького району. Там загинула ціла багатодіта родина, батьки та майже всі діти.