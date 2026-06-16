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Головна Новини дня Росія почала використовувати нові ракети "Бандероль" через їхню дешевизну

Росія почала використовувати нові ракети "Бандероль" через їхню дешевизну

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 18:17
Росія почала використовувати нові ракети "Бандероль" через їхню дешевизну
Мобільно-вогнева група ППО збиває повітряні цілі. Фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії почала запускати по Україні нові ракети "Бандероль" для економії своїх бюджетів. Цей засіб ураження коштує в кілька разів менше за звичні дефіцитні снаряди. Проте така суттєва фінансова вигода має серйозні технічні мінуси, які сильно полегшують роботу нашим зенітникам.

Про це авіаційний експерт Валерій Романенко розповів у ефірі програми Вечір.LIVE.

Дешева російська зброя

Командування армії РФ зараз шукає будь-які способи, щоб випускати по наших містах дешевші ракети.

"Росіяни теж зараз змушені рахувати гроші. "Бандероль" у 4-5 разів дешевша за крилаті ракети типу Х-101, "Калібр" чи "Іскандер-К", — розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

Через таку низьку ціну росіяни будуть намагатися швидко нарощувати їхнє виробництво для постійного виснаження нашої протиповітряної оборони.

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Цей снаряд отримав реактивний двигун і може розвивати доволі велику швидкість у повітрі. Але велике теплове випромінювання від двигуна робить ракету помітною ціллю для звичайних переносних комплексів нашої піхоти.

Поки що ворог запускає "Бандеролі" дуже обмежено і лише поодинокими пусками.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повністю втратила ініціативу майже на всіх головних напрямках лінії бойового зіткнення на фронті.

Як також писали Новини.LIVE, авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що виявлення цілого двигуна російського безпілотника на території Києво-Печерської лаври чітко доводить факт прямого влучання, а не падіння випадкових уламків. Характер знайдених речових доказів на місці вибуху повністю виключає версію про те, що дрон могла збити наша протиповітряна оборона.

ракети війна в Україні балістична атака
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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