Россия начала использовать новые ракеты "Бандероль" из-за низкой стоимости

Мобильно-огневая группа ПВО сбивает воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ

Армия России начала запускать по Украине новые ракеты "Бандероль" в целях экономии своих бюджетов. Это средство поражения стоит в несколько раз дешевле обычных дефицитных снарядов. Однако такая существенная финансовая выгода имеет серьезные технические недостатки, которые значительно облегчают работу нашим зенитчикам.

Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал в эфире программы Вечір.LIVE.

Дешевое российское оружие

Командование армии РФ сейчас ищет любые способы, чтобы запускать по нашим городам более дешевые ракеты.

"Россияне тоже сейчас вынуждены считать деньги. "Бандероль" в 4–5 раз дешевле крылатых ракет типа Х-101, "Калибр" или "Искандер-К", — рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Из-за такой низкой цены россияне будут пытаться быстро наращивать их производство для постоянного истощения нашей противовоздушной обороны.

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Этот снаряд получил реактивный двигатель и может развивать довольно большую скорость в воздухе. Но сильное тепловое излучение от двигателя делает ракету заметной целью для обычных переносных комплексов нашей пехоты.

Пока что противник запускает "Бандероли" очень ограниченно и лишь единичными запусками.

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