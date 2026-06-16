Російський дрон цілеспрямовано цілив у Лавру: експерт

Пошкоджений Успенський собор. Фото: Новини.LIVE

Виявлення цілого двигуна російського безпілотника на території Києво-Печерської лаври чітко доводить факт прямого влучання, а не падіння випадкових уламків. Авіаційний експерт Валерій Романенко заявив, що росіяни навмисно цілилися у християнську святиню. За його словами, характер знайдених речових доказів на місці вибуху повністю виключає версію про те, що дрон збила наша протиповітряна оборона.

Про це він заявив у ефірі програми Вечір.LIVE.

Докази умисного нальоту

Експерт детально проаналізував перші фотографії та відеозаписи з місця руйнування Стефанівського приділу Успенського собору.

"На оприлюднених кадрах видно двигун MD-550, який використовується у дронах типу Shahed чи Герань", — заявив Валерій Романенко.

Під час ліквідації безпілотника у небі на землю зазвичай падають дрібні фрагменти розірваного корпусу, а наявність цілого важкого двигуна у самій точці вибуху свідчить про прямий приліт, додав він.

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Також на користь його версії говорить те, що під час цієї масованої атаки російські війська намагалися поцілити по багатьох відомих історичних місцях у різних районах Києва.

Адже крім Печерської лаври, сильні пошкодження через вибухові хвилі та уламки отримали також Національна кіностудія імені Довженка та Мистецький арсенал.

До того ж, директор заповідника Максим Остапенко раніше теж припускав, що окупанти могли спорядити цей конкретний безпілотник спеціальною запалювальною сумішшю для нанесення максимальних збитків і виклику сильної пожежі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ЮНЕСКО засудила атаку на Києво-Печерську лавру. Фахівці міжнародної організації заявили про готовність допомогти уряду України з оцінкою руйнувань та відновленням.

Як також писали Новини.LIVE, Служба безпеки України виявила на місці вибуху уламки російського дрона "Герань-2" із маркуванням зони Алабуга. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом цього воєнного злочину.