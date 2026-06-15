Удар по Києво-Печерській лаврі: світові лідери відреагували на атаку Росії

Наслідки атаки Росії на успенський собор. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 15 червня удар Росії по Києво-Печерській лаврі спричинив різку реакцію міжнародної спільноти. Світові лідери та організації засудили атаку на об’єкт, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та заявили про необхідність притягнення Росії до відповідальності.

Політики відреагували на інцидент у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE.

Що сказав генсек Ради Європи про удар по Лаврі

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе назвав пошкодження Лаври черговим етапом ескалації руйнувань культурної спадщини.

"Пошкодження, завдані Києво-Печерській лаврі під час останнього нападу Росії на Київ, є черговою ескалацією руйнувань. Цей об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є одним із скарбів України та частиною спільної культурної спадщини Європи", — написав він.

Берсе також наголосив, що Рада Європи продовжує працювати над притягненням Росії до відповідальності.

Читайте також:

Реакція Франції та ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон назвав Лавру одним із найвизначніших центрів українського православ’я та засудив удар.

"Так само, як і у випадку з агресивною війною, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки, ніщо не виправдовує цей напад на нашу вселенську спадщину", — заявив Макрон.

Він додав, що Франція готова долучитися до відновлення об’єкта та підніме це питання на саміті G7 в Евіані.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що в день атаки Євросоюз запровадив нові санкції проти російського військово-промислового комплексу та тіньового флоту. За її словами , кожен новий пакет обмежень посилює тиск на Росію та звужує її можливості для маневру.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що тема посилення тиску на Росію стане однією з ключових на саміті G7.

Реакція Молдови та Італії на удар по Лаврі

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що "кремлівський режим знову показав, що для нього немає нічого святого". Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу назвав атаку "нелюдською".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Москва не демонструє прагнення до миру.



Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що агресія Росії проти України є неприйнятною та наголосила на необхідності подальшої підтримки Києва.

"З огляду на жорстокі атаки Росії ми не можемо дивитися в інший бік. Солідарність є основоположною", — сказала вона.

Як повідомляли Новини.LIVE, організація ЮНЕСКО виступила із жорсткою заявою у відповідь на нічний російський удар 15 червня по Києво-Печерській лаврі. Там атаку назвали прямим посяганням на духовні цінності країни та об’єкт світової культурної спадщини.

Також Новини.LIVE писали, що Україна терміново запускає всі необхідні офіційні процедури в межах ЮНЕСКО та залучає міжнародні механізми у відповідь на нічний російський удар по Києво-Печерській лаврі. Наразі територію святині повністю закрито для відвідувачів на невизначений термін.