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Головна Новини дня СБУ показала уламки БпЛА, яким РФ атакувала Лавру

СБУ показала уламки БпЛА, яким РФ атакувала Лавру

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Дата публікації: 15 червня 2026 13:14
СБУ показала уламки БпЛА, яким РФ атакувала Лавру
Термінова новина

Служба безпеки України офіційно підтвердила використання російського безпілотника типу "Герань-2" під час нічного удару по Києво-Печерській лаврі. Слідчі виявили фрагменти корпусу та двигуна ворожого апарату безпосередньо біля зруйнованої стіни храму. Фахівці провели детальний огляд місця вибуху та зафіксували всі докази чергового воєнного злочину окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Новина доповнюється...

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Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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