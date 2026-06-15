СБУ показала уламки БпЛА, яким РФ атакувала Лавру

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Служба безпеки України офіційно підтвердила використання російського безпілотника типу "Герань-2" під час нічного удару по Києво-Печерській лаврі. Слідчі виявили фрагменти корпусу та двигуна ворожого апарату безпосередньо біля зруйнованої стіни храму. Фахівці провели детальний огляд місця вибуху та зафіксували всі докази чергового воєнного злочину окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

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