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Главная Новости дня СБУ продемонстрировала обломки БПЛА, которым РФ атаковала Лавру

СБУ продемонстрировала обломки БПЛА, которым РФ атаковала Лавру

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 13:14
СБУ продемонстрировала обломки БПЛА, с помощью которого РФ атаковала Лавру
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Служба безопасности Украины официально подтвердила использование российского беспилотника типа «Герань-2» во время ночного удара по Киево-Печерской лавре. Следователи обнаружили фрагменты корпуса и двигателя вражеского аппарата непосредственно у разрушенной стены храма. Специалисты провели детальный осмотр места взрыва и зафиксировали все доказательства очередного военного преступления оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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