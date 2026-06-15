СБУ продемонстрировала обломки БПЛА, с помощью которого РФ атаковала Лавру

СБУ продемонстрировала обломки БПЛА, которым РФ атаковала Лавру
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Дата публикации 15 июня 2026 13:14
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Служба безопасности Украины официально подтвердила использование российского беспилотника типа «Герань-2» во время ночного удара по Киево-Печерской лавре. Следователи обнаружили фрагменты корпуса и двигателя вражеского аппарата непосредственно у разрушенной стены храма. Специалисты провели детальный осмотр места взрыва и зафиксировали все доказательства очередного военного преступления оккупантов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.
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