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Головна Новини дня Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі

Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 10:41
Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі
Володимир Зеленський на місцы обстрілу в Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Президент Володимир Зеленський особисто прибув на територію Києво-Печерської лаври, яка серйозно постраждала під час масованої нічної атаки російських безпілотників на столицю. Глава держави оглянув масштаби руйнувань святині та поспілкувався з керівництвом заповідника щодо першочергових кроків для ліквідації наслідків вибухів. Разом із лідером країни на місце прильоту приїхали ключові урядовці та керівництво правоохоронних органів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.

Пошкодження об'єкта ЮНЕСКО

Делегація на чолі з головою держави детально зафіксувала пошкодження історичних будівель Лаври, які є об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО.

Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі - фото 1
Ппрезидент Володимир Зеленський оглядає пошкодження у Києво-Печерській лаврі. Фото: Новини.LIVE

Разом із президентом на місці події перебували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, очільник МВС Ігор Клименко та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Вони оглянули Стефанівський приділ, куди вночі прийшовся основний удар, та обговорили плани з реставрації понівеченої пам'ятки архітектури.

"Буде прийнято рішення законсервувати пошкоджену будівлю, щоб волога та дощ не нашкодили будівлі ще більше, ніж вже нашкодила Росія", — зазначив Володимир Зеленський.

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Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі - фото 2
Президент Володомир Зеленський під час спілкування з журналістами. Фото: Новини.LIVE

Також він подякував рятувальниками ДСНС, які з ночі боролися з вогнем, і додав, що фахівці приступають до фіксування та оцінки завданих збитків.

Зараз на обох локаціях пожежі повністю ліквідовані.

Крім того, президент заявив, що за його дорученням уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій Лаврі. 

Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі - фото 3
Президент Володомир Зеленський дає коментар на території Києво-Печерської Лаври. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський заявив про завершення гасіння пожежі в Лаврі, звернувся до G7 та назвав загальну кількість жертв нічного обстрілу.

Також ми писали, що під дроновий удар потрапили заклади культури у Дніпрі, у тому числі Будинок органної та камерної музики, коледж і школа. Поранено декілька людей. 

Володимир Зеленський Київ уряд руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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