Буде швидко законсервована: Зеленський прибув на місце удару по Лаврі
Президент Володимир Зеленський особисто прибув на територію Києво-Печерської лаври, яка серйозно постраждала під час масованої нічної атаки російських безпілотників на столицю. Глава держави оглянув масштаби руйнувань святині та поспілкувався з керівництвом заповідника щодо першочергових кроків для ліквідації наслідків вибухів. Разом із лідером країни на місце прильоту приїхали ключові урядовці та керівництво правоохоронних органів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України.
Пошкодження об'єкта ЮНЕСКО
Делегація на чолі з головою держави детально зафіксувала пошкодження історичних будівель Лаври, які є об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО.
Разом із президентом на місці події перебували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, очільник МВС Ігор Клименко та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Вони оглянули Стефанівський приділ, куди вночі прийшовся основний удар, та обговорили плани з реставрації понівеченої пам'ятки архітектури.
"Буде прийнято рішення законсервувати пошкоджену будівлю, щоб волога та дощ не нашкодили будівлі ще більше, ніж вже нашкодила Росія", — зазначив Володимир Зеленський.
Також він подякував рятувальниками ДСНС, які з ночі боролися з вогнем, і додав, що фахівці приступають до фіксування та оцінки завданих збитків.
Зараз на обох локаціях пожежі повністю ліквідовані.
Крім того, президент заявив, що за його дорученням уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій Лаврі.
Раніше Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський заявив про завершення гасіння пожежі в Лаврі, звернувся до G7 та назвав загальну кількість жертв нічного обстрілу.
Також ми писали, що під дроновий удар потрапили заклади культури у Дніпрі, у тому числі Будинок органної та камерної музики, коледж і школа. Поранено декілька людей.