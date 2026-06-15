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Главная Новости дня Будет быстро законсервирована: Зеленский прибыл на место удара по Лавре

Будет быстро законсервирована: Зеленский прибыл на место удара по Лавре

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Дата публикации 15 июня 2026 10:41
Ситуация будет быстро урегулирована: Зеленский прибыл на место удара по Лавре
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Президент Владимир Зеленский лично прибыл на территорию Киево-Печерской лавры, которая серьезно пострадала во время массированной ночной атаки российских беспилотников на столицу. Глава государства осмотрел масштабы разрушений святыни и пообщался с руководством заповедника относительно первоочередных шагов по ликвидации последствий взрывов. Вместе с лидером страны на место прибыли ключевые правительственные чиновники и руководство правоохранительных органов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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