Ситуация будет быстро урегулирована: Зеленский прибыл на место удара по Лавре

Будет быстро законсервирована: Зеленский прибыл на место удара по Лавре
Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 10:41
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский лично прибыл на территорию Киево-Печерской лавры, которая серьезно пострадала во время массированной ночной атаки российских беспилотников на столицу. Глава государства осмотрел масштабы разрушений святыни и пообщался с руководством заповедника относительно первоочередных шагов по ликвидации последствий взрывов. Вместе с лидером страны на место прибыли ключевые правительственные чиновники и руководство правоохранительных органов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины.
Новость дополняется...
Читайте также:
Реклама