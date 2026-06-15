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Головна Новини дня Удар по Лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору

Удар по Лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 12:12
Удар по Лаврі: голова МВС рятував старовинні ікони з палаючого собору
Пошкоджена будівля Успенського собору Києво-Печерської лаври. Фото: Новини.LIVE

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко особисто допомагав рятувати старовинні ікони та реліквії з Успенського собору. Приліт російського дрона стався вночі, і в будівлі одразу почалася пожежа. Голова МВС виносив цінні речі разом із працівниками заповідника, поліцією та священниками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Ігоря Клименка журналістам.

Евакуація старовинних ікон 

Рятувати церковні артефакти почали відразу ж, в першу мить після вибуху.

"В перші хвилини після влучання разом із працівниками заповідника, священниками, єпископом і поліцейськими виносили із собору артефакти", — розповів Ігор Клименко. 

Він заявив, що з корпусу, де палало полум'я, встигли винести рідкісні ікони XVII–XVIII століть. Ці реліквії зберігалися в тутешньому музеї.

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Такж Ігор Клименко додав, що на місце нічного прильоту приїхали 20 пожежних автомобілів ДСНС, а гасити вогонь було дуже важко, бо він палав під мідним покриттям даху. Рятувальникам доводилося спочатку лити воду, підіймати гарячу мідь і лише потім гасити зверху.

Найбільше рятівники переживали за південну частину храму, яка вціліла навіть під час руйнувань у Другий світовій війні.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна терміново ініціює офіційні процедури в ЮНЕСКО через варварський російський обстріл Києво-Печерської лаври. Він закликав світ до рішучих дій.

Також Новини.LIVE писали, що президент Володимир Зеленський разом із митрополитом Епіфанієм та представниками уряду прибув до Києво-Печерської лаври. За дорученням президента уряд виділить кошти з резервного фонду на першочергові роботи в пошкодженій Лаврі. 

Києво-Печерська лавра Ігор Клименко ікона
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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