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Головна Новини дня Україна скликає ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі

Україна скликає ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 11:42
Україна скликає ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі
Гасіння пожежі у Києво-Печерській лаврі після обстрілу. Фото: ДСНС

Україна терміново розпочинає всі офіційні процедури в рамках ЮНЕСКО та задіє інші міжнародні механізми після нічного російського удару по Києво-Печерській лаврі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звинуватив російське керівництво у знищенні унікальної пам'ятки світової спадщини. Саму територію святині наразі повністю закрили для відвідувачів на невизначений термін через масштабні руйнування старовинних споруд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України та прес-службу Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Порівняння дій Кремля з діями ІДІЛ

Керівник МЗС у своєму дописі зазначив, що цей обстріл остаточно зафіксував терористичний статус чинного керівництва Російської Федерації.

"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини", — наголосив Андрій Сибіга.

Він додав, що від часів Орди у 13 столітті святі місця Києва постійно зазнавали варварських нальотів, і зараз Росія лише продовжує цю варварівську традицію.

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Заява голови МЗС Андрія Сибіги. Фото: скріншот

Російський безпілотник завдав величезної шкоди головному храму монастиря, поціливши у його найважливішу релігійну зону.

"Шахед влучив у вівтарну частину Успенського собору — в Стефанівський приділ", — повідомили у прес-службі заповідника.

Пошкодження старовинної фортифікаційної вежі

Окупанти не обмежилися одним прильотом і здійснили ще одну спробу атаки на історичний комплекс під час нальоту. Через повторний удар осколками сильно побило унікальну Башту Іоанна Кушника, яка є важливою частиною оборонних стін Верхньої Лаври.

Ця унікальна споруда датується XVII–XVIII століттями, тому її руйнування є ще однією важкою втратою, а вхід для людей на територію комплексу відкриють лише після завершення аварійних робіт.

Україна скликає ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі - фото 2
Заява голови керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російський дрон під час масованої нічної атаки 15 червня поцілив у дах Успенського собору на території Києво-Печерської лаври, заснованого у 1073 році. Значних пошкоджень зазнала верхня частина будівлі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський особисто прибув на місце обстрілу. За його словами, пошколжена будівля Лаври буде законсервована

Андрій Сибіга обстріли ЮНЕСКО Києво-Печерська лавра
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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