Україна скликає ЮНЕСКО через російський удар по Києво-Печерській лаврі

Гасіння пожежі у Києво-Печерській лаврі після обстрілу. Фото: ДСНС

Україна терміново розпочинає всі офіційні процедури в рамках ЮНЕСКО та задіє інші міжнародні механізми після нічного російського удару по Києво-Печерській лаврі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звинуватив російське керівництво у знищенні унікальної пам'ятки світової спадщини. Саму територію святині наразі повністю закрили для відвідувачів на невизначений термін через масштабні руйнування старовинних споруд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України та прес-службу Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Порівняння дій Кремля з діями ІДІЛ

Керівник МЗС у своєму дописі зазначив, що цей обстріл остаточно зафіксував терористичний статус чинного керівництва Російської Федерації.

"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини", — наголосив Андрій Сибіга.

Він додав, що від часів Орди у 13 столітті святі місця Києва постійно зазнавали варварських нальотів, і зараз Росія лише продовжує цю варварівську традицію.

Читайте також:

Заява голови МЗС Андрія Сибіги. Фото: скріншот

Російський безпілотник завдав величезної шкоди головному храму монастиря, поціливши у його найважливішу релігійну зону.

"Шахед влучив у вівтарну частину Успенського собору — в Стефанівський приділ", — повідомили у прес-службі заповідника.

Пошкодження старовинної фортифікаційної вежі

Окупанти не обмежилися одним прильотом і здійснили ще одну спробу атаки на історичний комплекс під час нальоту. Через повторний удар осколками сильно побило унікальну Башту Іоанна Кушника, яка є важливою частиною оборонних стін Верхньої Лаври.

Ця унікальна споруда датується XVII–XVIII століттями, тому її руйнування є ще однією важкою втратою, а вхід для людей на територію комплексу відкриють лише після завершення аварійних робіт.

Заява голови керівництва Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Фото: скріншот

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, російський дрон під час масованої нічної атаки 15 червня поцілив у дах Успенського собору на території Києво-Печерської лаври, заснованого у 1073 році. Значних пошкоджень зазнала верхня частина будівлі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський особисто прибув на місце обстрілу. За його словами, пошколжена будівля Лаври буде законсервована.