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Главная Новости дня Украина созывает ЮНЕСКО из-за удара России по Киево-Печерской лавре

Украина созывает ЮНЕСКО из-за удара России по Киево-Печерской лавре

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 11:42
Украина созывает ЮНЕСКО из-за удара России по Киево-Печерской лавре
Тушение пожара в Киево-Печерской лавре после обстрела. Фото: ГСЧС

Украина срочно приступает к осуществлению всех официальных процедур в рамках ЮНЕСКО и задействует другие международные механизмы после ночного российского удара по Киево-Печерской лавре. Министр иностранных дел Андрей Сибига обвинил российское руководство в уничтожении уникального памятника мирового наследия. Сама территория святыни в настоящее время полностью закрыта для посетителей на неопределенный срок из-за масштабных разрушений старинных сооружений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины и пресс-службу Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Сравнение действий Кремля с действиями ИГИЛ

Глава МИД в своем посте отметил, что этот обстрел окончательно закрепил террористический статус действующего руководства Российской Федерации.

"Сейчас мы имеем дело с российскими террористами, которые уже превзошли ИГИЛ в своих преступлениях против культурного наследия", — подчеркнул Андрей Сибига.

Он добавил, что со времен Орды в 13 веке святые места Киева постоянно подвергались варварским набегам, и сейчас Россия лишь продолжает эту варварскую традицию.

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Заявление главы МИД Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Российский беспилотник нанес огромный ущерб главному храму монастыря, поразив его важнейшую религиозную зону.

"Шахед попал в алтарную часть Успенского собора — в Стефановский придел", — сообщили в пресс-службе заповедника.

Повреждение старинной фортификационной башни

Оккупанты не ограничились одним прилетом и совершили еще одну попытку атаки на исторический комплекс во время налета. В результате повторного удара осколками сильно пострадала уникальная Башня Иоанна Кушника, которая является важной частью оборонительных стен Верхней Лавры.

Это уникальное сооружение датируется XVII–XVIII веками, поэтому его разрушение является еще одной тяжелой потерей, а вход для людей на территорию комплекса откроют только после завершения аварийных работ.

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Заявление руководства Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE ранее, российский дрон во время массированной ночной атаки 15 июня попал в крышу Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры, основанной в 1073 году. Значительные повреждения получила верхняя часть здания.

Также мы писали, что Владимир Зеленский лично прибыл на место обстрела. По его словам, поврежденное здание Лавры будет законсервировано.

Андрей Сибига обстрелы ЮНЕСКО Киево-Печерская лавра
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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