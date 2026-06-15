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Главная Новости дня Удар по Лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора

Удар по Лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 12:12
Удар по Лавре: глава МВД спасал старинные иконы из горящего собора
Поврежденное здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Игорь Клименко лично помогал спасать старинные иконы и реликвии из Успенского собора. Налет российского дрона произошел ночью, и в здании сразу же начался пожар. Глава МВД выносил ценные вещи вместе с работниками заповедника, полицией и священниками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Игоря Клименко журналистам.

Эвакуация старинных икон

Спасать церковные артефакты начали сразу же, в первую минуту после взрыва.

"В первые минуты после попадания вместе с работниками заповедника, священниками, епископом и полицейскими выносили из собора артефакты", — рассказал Игорь Клименко.

Он заявил, что из корпуса, где бушевало пламя, успели вынести редкие иконы XVII–XVIII веков. Эти реликвии хранились в местном музее.

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Также Игорь Клименко добавил, что на место ночного пожара прибыли 20 пожарных автомобилей ГСЧС, а тушить огонь было очень трудно, так как он горел под медным покрытием крыши. Спасателям приходилось сначала лить воду, поднимать раскаленную медь и только потом тушить огонь сверху.

Больше всего спасатели переживали за южную часть храма, которая уцелела даже во время разрушений во Второй мировой войне.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина срочно инициирует официальные процедуры в ЮНЕСКО из-за варварского российского обстрела Киево-Печерской лавры. Он призвал мир к решительным действиям.

Также Новини.LIVE писали, что президент Владимир Зеленский вместе с митрополитом Епифанием и представителями правительства прибыл в Киево-Печерскую лавру. По поручению президента правительство выделит средства из резервного фонда на первоочередные работы в поврежденной Лавре.

Киево-Печерская лавра Игорь Клименко икона
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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