Удар по Киево-Печерской лавре: мировые лидеры отреагировали на нападение России

Последствия атаки России на успенский собор. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 15 июня удар России по Киево-Печерской лавре вызвал резкую реакцию международного сообщества. Мировые лидеры и организации осудили атаку на объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и заявили о необходимости привлечения России к ответственности.

Политики отреагировали на инцидент в своих соцсетях, передает Новини.LIVE.

Что сказал генсек Совета Европы об ударе по Лавре

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назвал повреждения Лавры очередным этапом эскалации разрушений культурного наследия.

"Повреждения, нанесенные Киево-Печерской лавре во время последнего нападения России на Киев, являются очередной эскалацией разрушений. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО является одним из сокровищ Украины и частью общего культурного наследия Европы", — написал он.

Берсе также подчеркнул, что Совет Европы продолжает работать над привлечением России к ответственности.

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Реакция Франции и ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Лавру одним из самых выдающихся центров украинского православия и осудил удар.

"Так же, как и в случае с агрессивной войной, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет, ничто не оправдывает это нападение на наше всемирное наследие", — заявил Макрон.

Он добавил, что Франция готова присоединиться к восстановлению объекта и поднимет этот вопрос на саммите G7 в Эвиане.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в день атаки Евросоюз ввел новые санкции против российского военно-промышленного комплекса и теневого флота. По ее словам, каждый новый пакет ограничений усиливает давление на Россию и сужает ее возможности для маневра.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что тема усиления давления на Россию станет одной из ключевых на саммите G7.

Реакция Молдовы и Италии на удар по Лавре

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что "кремлевский режим вновь показал, что для него нет ничего святого". Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу назвал атаку "бесчеловечной".

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Москва не демонстрирует стремления к миру.



Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что агрессия России против Украины неприемлема, и подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки Киева.

"Учитывая жестокие атаки России, мы не можем смотреть в другую сторону. Солидарность является основополагающей", — сказала она.

Как сообщали Новини.LIVE, организация ЮНЕСКО выступила с жестким заявлением в ответ на ночной российский удар 15 июня по Киево-Печерской лавре. Там атаку назвали прямым посягательством на духовные ценности страны и объект всемирного культурного наследия.

Также Новини.LIVE писали, что Украина срочно запускает все необходимые официальные процедуры в рамках ЮНЕСКО и задействует международные механизмы в ответ на ночной российский удар по Киево-Печерской лавре. В настоящее время территория святыни полностью закрыта для посетителей на неопределенный срок.