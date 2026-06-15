ЮНЕСКО официально осудила российский удар по Киево-Печерской лавре

Поврежденное здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. Фото: Новини.LIVE

Организация ЮНЕСКО выступила с резким заявлением в связи с ночным ударом российских войск 15 июня по Киево-Печерской лавре. Международные чиновники назвали этот удар прямым нападением на духовные ценности страны. Также они предлагают срочную помощь нашему правительству, чтобы зафиксировать разрушение собора и начать восстановление всемирного наследия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление ЮНЕСКО.

Разрушение Успенского собора и оборонительной башни

Международные специалисты подтвердили, что серьезных повреждений подверглись исторические сооружения Верхней Лавры.

"Удар нанес значительный ущерб внешнему и внутреннему облику Успенского собора. Также пострадали смежные исторические сооружения, включая элементы фортификационного комплекса Лавры и Башту Иоанна Кушника", — заявили в организации.

Нарушение международного права

В ЮНЕСКО призвали прекратить атаки на культурные объекты.

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"ЮНЕСКО осуждает нападения на культурные ценности, учебные заведения, студентов, педагогов и работников СМИ, которые защищены международным правом. Ущерб, нанесенный таким учреждениям, лишает громады доступа к культуре и образованию, которые важны для восстановления", — подчеркнули в пресс-службе организации.

Эксперты хотят лично приехать на место ударов, чтобы помочь Украине оценить ущерб, как только спасатели закончат аварийные работы.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр иностранных дел Андрей Сибига созывает заседание ЮНЕСКО из-за российского обстрела Киево-Печерской лавры.

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