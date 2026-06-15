ЮНЕСКО офіційно засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі

Пошкоджена будівля Успенського собору Києво-Печерської лаври. Фото: Новини.LIVE

Організація ЮНЕСКО виступила із жорсткою заявою через нічний російський удар 15 червня по Києво-Печерській лаврі. Міжнародні чиновники назвали цей удар прямою атакою на духовні цінності країни. Також вони пропонують термінову допомогу нашому уряду, щоб зафіксувати руйнування собору та почати відновлення всесвітньої спадщини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву ЮНЕСКО.

Руйнування Успенського собору та оборонної вежі

Міжнародні фахівці підтвердили, що серйозних пошкоджень зазнали історичні споруди Верхньої Лаври.

"Удар завдав значної шкоди зовнішньому та внутрішньому вигляду Успенського собору. Також постраждали суміжні історичні структури, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та Башту Іоанна Кушника", — заявили в організації.

Порушення міжнародного права

В ЮНЕСКО закликали припинити атаки на культурні об'єкти.

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"ЮНЕСКО засуджує напади на культурні цінності, навчальні заклади, студентів, освітян та працівників ЗМІ, які захищені міжнародним правом. Шкода таким установам` позбавляє громади доступу до культури та освіти, які є важливими для відновлення", — наголосили у прес-службі установи.

Експерти хочуть особисто приїхати на місце прильотів для того, щоб допомогти Україні оцінити збитки, як тільки рятувальники закінчать аварійні роботи.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, міністр закордонних справ Андрій Сибіга скликає засідання ЮНЕСКО через російський обстріл Києво-Печерської лаври.

Також ми писали, що Служба безпеки України виявила на місці вибуху уламки російського дрона "Герань-2" із маркуванням зони Алабуга. Відкрито кримінальну справу за фактом чергового воєнного злочину росйської армії.