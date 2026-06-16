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Российский дрон целенаправленно целил в Лавру: эксперт

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Дата публикации 16 июня 2026 07:37
Российский дрон целенаправленно целил в Лавру: эксперт
Поврежденный Успенский собор. Фото: Новини.LIVE

Обнаружение целого двигателя российского беспилотника на территории Киево-Печерской лавры однозначно доказывает факт прямого попадания, а не падения случайных обломков. Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что россияне намеренно целились в христианскую святыню. По его словам, характер найденных вещественных доказательств на месте взрыва полностью исключает версию о том, что дрон сбила наша противовоздушная оборона.

Об этом он заявил в эфире программы Вечер.LIVE.

Доказательства умышленного налета

Эксперт подробно проанализировал первые фотографии и видеозаписи с места разрушения Стефановского придела Успенского собора.

"На обнародованных кадрах виден двигатель MD-550, который используется в дронах типа Shahed или Герань", — заявил Валерий Романенко.

Во время ликвидации беспилотника в небе на землю обычно падают мелкие фрагменты разорванного корпуса, а наличие целого тяжелого двигателя в самой точке взрыва свидетельствует о прямом попадании, добавил он.

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Также в пользу его версии говорит то, что во время этой массированной атаки российские войска пытались поразить многие известные исторические места в разных районах Киева.

Ведь кроме Печерской лавры, сильные повреждения из-за взрывных волн и осколков получили также Национальная киностудия имени Довженко и Мыстецкий арсенал.

К тому же, директор заповедника Максим Остапенко ранее тоже предполагал, что оккупанты могли снарядить этот конкретный беспилотник специальной зажигательной смесью для нанесения максимального ущерба и вызова сильного пожара.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНЕСКО осудила атаку на Киево-Печерскую лавру. Специалисты международной организации заявили о готовности помочь правительству Украины с оценкой разрушений и восстановлением.

Как также писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины обнаружила на месте взрыва обломки российского дрона "Герань-2" с маркировкой зоны Алабуга. Следователи открыли уголовное производство по факту этого военного преступления.

Киево-Печерская лавра дроны разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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