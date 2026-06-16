Российский дрон целенаправленно целил в Лавру: эксперт
Обнаружение целого двигателя российского беспилотника на территории Киево-Печерской лавры однозначно доказывает факт прямого попадания, а не падения случайных обломков. Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что россияне намеренно целились в христианскую святыню. По его словам, характер найденных вещественных доказательств на месте взрыва полностью исключает версию о том, что дрон сбила наша противовоздушная оборона.
Об этом он заявил в эфире программы Вечер.LIVE.
Доказательства умышленного налета
Эксперт подробно проанализировал первые фотографии и видеозаписи с места разрушения Стефановского придела Успенского собора.
"На обнародованных кадрах виден двигатель MD-550, который используется в дронах типа Shahed или Герань", — заявил Валерий Романенко.
Во время ликвидации беспилотника в небе на землю обычно падают мелкие фрагменты разорванного корпуса, а наличие целого тяжелого двигателя в самой точке взрыва свидетельствует о прямом попадании, добавил он.
Массовое повреждение культурных объектов
Также в пользу его версии говорит то, что во время этой массированной атаки российские войска пытались поразить многие известные исторические места в разных районах Киева.
Ведь кроме Печерской лавры, сильные повреждения из-за взрывных волн и осколков получили также Национальная киностудия имени Довженко и Мыстецкий арсенал.
К тому же, директор заповедника Максим Остапенко ранее тоже предполагал, что оккупанты могли снарядить этот конкретный беспилотник специальной зажигательной смесью для нанесения максимального ущерба и вызова сильного пожара.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНЕСКО осудила атаку на Киево-Печерскую лавру. Специалисты международной организации заявили о готовности помочь правительству Украины с оценкой разрушений и восстановлением.
Как также писали Новини.LIVE, Служба безопасности Украины обнаружила на месте взрыва обломки российского дрона "Герань-2" с маркировкой зоны Алабуга. Следователи открыли уголовное производство по факту этого военного преступления.