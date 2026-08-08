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Головна Новини дня РФ атакувала Павлоград та Ізюм: постраждалих понад півтора десятка

РФ атакувала Павлоград та Ізюм: постраждалих понад півтора десятка

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 23:50
Увечері 8 серпня 2026 року РФ обстріляла Павлоград та Ізюм
Руйнування в Ізюмі після обстрілу 8 серпня 2026 року. Фото: Ізюмська МВА

Увечері в суботу, 8 серпня, армія РФ атакувала Дніпропетровщину та Харківщину. Під ударами опинилися Павлоград та Ізюм. В обох містах є постраждалі. 

Про це з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та Ізюмську МВА передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Павлограда 

Пожежа в Павлограді після обстрілу 8 серпня 2026 року
Пожежа в Павлограді після російської атаки ввечері 8 серпня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни обстріляли середмістя. Загорілися приватний будинок і автомобіль. Постраждали дев'ятеро людей, зокрема четверо дітей: тримісячна і трирічна дівчинки, п'ятирічний і шестирічний хлопчики. Двох дорослих госпіталізували. 58-річна жінка перебуває у важкому стані. 

Наслідки обстрілу Ізюма 

Близько 20:35 РФ ударила по місту двома КАБами. Сталося влучання в районі Ізюмського приладобудівного заводу. Удар прийшовся по цивільному закладу, який наразі не працює. Вибухова хвиля пошкодила скління у прилеглих багатоквартирних багатоповерхових будинках і будинках приватного сектору. Зазнали пошкоджень понад десять приватних автівок.

Руйнування в Ізюмі після обстрілу 8 серпня 2026 року
Руйнування в Ізюмі після обстрілу ввечері 8 серпня 2026 року. Фото: Ізюмська МВА

Постраждали семеро людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на ДСНС повідомляв, що вранці 8 серпня російський безпілотник завдав удару по пасажирському поїзду в Сумському районі. Локомотив загорівся. Пасажирів евакуювали. 

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу писав, що 8 серпня росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Згорів рейсовий автобус. Загинув водій.

обстріли Ізюм Павлоград
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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