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Головна Новини дня РФ атакувала автобус у Нікополі: загинув водій, є постраждалий

РФ атакувала автобус у Нікополі: загинув водій, є постраждалий

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Дата публікації: 8 серпня 2026 16:57
РФ атакувала Нікополь: загинув водій рейсового автобуса
Горить автобус, внаслідок атаки РФ на Нікополь 8 серпня 2026 року. Фото: Дніпропетровська ОВА

У суботу, 8 серпня, російські окупанти завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області. Через ворожу атаку згорів рейсовий автобус, водій якого загинув. Його 48-річний колега дістав поранення, медики надають йому необхідну допомогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.

Росія атакувала автобус у Нікополі

За словами Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинув водій рейсового автобуса, а його 48-річний колега дістав поранення. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Глава Дніпропетровської ОВА повідомив про загибель і поранення, уточнивши наслідки атаки та зазначивши, що внаслідок удару згорів рейсовий автобус:

"Одна людина загинула, одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю.Через атаку згорів рейсовий автобус. Загинув водій. Його 48-річний колега дістав поранень. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу".

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Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Новини.LIVE інформували, що внаслідок російських обстрілів Сумщини протягом доби постраждала 21 цивільна людина, серед них — восьмирічна дитина. Найбільше постраждалих зафіксували у Білопіллі, де поранень дістали 14 місцевих жителів. Також є постраждалі у Сумській, Глухівській та Шосткинській громадах.

Новини.LIVE також писали, що Росія вночі 7 серпня масовано атакувала сім активів "Укрнафти" на сході України, які забезпечують видобуток нафти й газу. Внаслідок ударів зруйновано критично важливе обладнання, через що частину об’єктів довелося зупинити та втрачено значні обсяги видобутку. Також протягом доби РФ атакувала чотири АЗК UKRNAFTA у Запорізькій та Дніпропетровській областях, постраждалих немає.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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