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Главная Новости дня Россия атаковала автобус в Никополе: погиб водитель, есть пострадавший

Россия атаковала автобус в Никополе: погиб водитель, есть пострадавший

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Дата публикации 8 августа 2026 16:57
Россия атаковала Никополь: погиб водитель рейсового автобуса
Горит автобус в результате атаки РФ на Никополь 8 августа 2026 года. Фото: Днепропетровская ОВА

В субботу, 8 августа, российские оккупанты нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки сгорел рейсовый автобус, водитель которого погиб. Его 48-летний коллега получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи.

Россия атаковала автобус в Никополе

По словам Александра Ганжи, в результате атаки погиб водитель рейсового автобуса, а его 48-летний коллега получил ранения. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил о погибшем и раненом, уточнив последствия атаки и отметив, что в результате удара сгорел рейсовый автобус:

"Один человек погиб, один получил ранения в результате российского удара по Никополю.В результате атаки сгорел рейсовый автобус. Погиб водитель. Его 48-летний коллега получил ранения. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь".

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Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в результате российских обстрелов Сумской области за сутки пострадали 21 мирный житель, среди них — восьмилетний ребенок. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белополье, где ранения получили 14 местных жителей. Также есть пострадавшие в Сумской, Глуховской и Шосткинской громадах.

Новини.LIVE также сообщали, что Россия в ночь на 7 августа массированно атаковала семь объектов "Укрнафты" на востоке Украины, обеспечивающих добычу нефти и газа. В результате ударов было разрушено критически важное оборудование, из-за чего часть объектов пришлось остановить, а также были потеряны значительные объемы добычи. Также в течение суток РФ атаковала четыре АЗС UKRNAFTA в Запорожской и Днепропетровской областях, пострадавших нет.

Днепропетровская область обстрелы Никополь
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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