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Главная Новости дня РФ атаковала объекты Укрнафты: разрушено критически важное оборудование

РФ атаковала объекты Укрнафты: разрушено критически важное оборудование

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 17:46
Россия ударила по семи объектам Укрнафты: зафиксированы разрушения и снижение объемов добычи
Последствия атаки РФ на объекты группы Нафтогаз. Фото: Нафтогаз/Facebook

В ночь на 7 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по объектам "Укрнафты" на востоке Украины. Под ударом оказались сразу семь объектов, обеспечивающих добычу нефти и газа. В результате обстрела было разрушено критически важное оборудование, из-за чего ряд объектов пришлось остановить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Нафтогаза.

Россия атаковала семь объектов "Укрнафты"

Сегодня ночью, 7 августа, российские войска нанесли удары по семи объектам "Укрнафты", входящей в Группу Нафтогаз. Эти объекты обеспечивают добычу нефти и газа на востоке Украины.

В результате атаки было разрушено критически важное для работы компании оборудование. Это привело к остановке ряда объектов и потере значительных объемов добычи.

Исполняющий обязанности председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко подчеркнул, что российские удары по украинской нефте- и газодобыче носят системный характер. По его словам, таким образом РФ пытается нанести максимальный ущерб инфраструктуре в преддверии зимы.

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"Россия систематически атакует украинскую нефте- и газодобычу, чтобы нанести максимальный ущерб нашей инфраструктуре в преддверии зимы. Сегодня ночью произошел самый массированный обстрел объектов "Укрнафты" за последнее время. К счастью, пострадавших нет", — отметил Сергей Федоренко.

РФ также атаковала АЗК UKRNAFTA

Помимо объектов добычи, за последние сутки российские войска атаковали четыре автозаправочных комплекса UKRNAFTA в Запорожской и Днепропетровской областях.

По информации Нафтогаза, клиенты и сотрудники АЗК в результате этих атак не пострадали.

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Скриншот сообщения Группы Нафтогаз/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 6 июля 2026 года российские войска атаковали объект газодобычи Нафтогаза в Харьковской области, где вспыхнул пожар и пострадал работник предприятия. Мужчине оказали домедицинскую помощь, после чего его госпитализировали. После повторного удара работу объекта полностью остановили.

Новини.LIVE также сообщали, что 5 июля Россия атаковала добывающие объекты Нафтогаза в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. На ряде предприятий вспыхнули масштабные пожары, зафиксированы значительные разрушения и остановка оборудования.

Нафтогаз обстрелы Укрнафта
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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