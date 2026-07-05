Россия наносит удары по объектам «Нафтогаза» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях — пожары и разрушения

Последствия атаки РФ на "Нафтогаз". Фото: Группа "Нафтогаз"

Второй день подряд российские войска целенаправленно атакуют добывающие активы группы "Нафтогаз". Под ударами оказался ряд объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Массированная атака на энергетическую инфраструктуру

По его словам, враг наносит удары по производственным предприятиям с помощью дронов различных типов, в частности реактивных. Обстрелы продолжаются практически непрерывно с вчерашнего утра.

На ряде добывающих объектов возникли масштабные пожары, зафиксированы значительные разрушения, а работа оборудования остановлена.

В компании отмечают, что благодаря своевременно принятым мерам безопасности работники предприятий не пострадали.

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В то же время пока невозможно оценить полный масштаб разрушений. Окончательные выводы можно будет сделать только после стабилизации ситуации с безопасностью и получения доступа к объектам.

Заявление Сергея Корецкого. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки российские войска провели массированные обстрелы Запорожской области, нанеся почти тысячу ударов по гражданской инфраструктуре. В результате вражеских атак один человек погиб, ещё 16 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Под обстрелами оказались более полусотни населённых пунктов региона.

Новини.LIVE писали, что 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в Изюме Харьковской области. В настоящее время на месте продолжаются спасательно-поисковые работы, есть погибшие.