РФ атакує об’єкти “Нафтогазу” на Полтавщині, Харківщині та Сумщині — пожежі та руйнування

Наслідки атаки РФ по "Нафтогазу". Фото: Група Нафтогаз

Другий день поспіль російські війська цілеспрямовано атакують видобувні активи групи "Нафтогаз". Під ударами опинилася низка об’єктів у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Масована атака на енергетичну інфраструктуру

По словам главы "Нафтогаза", ворог завдає ударів по виробничих підприємствах дронами різних типів, зокрема реактивними. Обстріли тривають практично безперервно з вчорашнього ранку.

На низці об’єктів видобутку виникли масштабні пожежі, зафіксовано значні руйнування, а роботу обладнання зупинено.

У компанії зазначають, що завдяки своєчасно вжитим заходам безпеки працівники підприємств не постраждали.

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Водночас наразі неможливо оцінити повний масштаб руйнувань. Остаточні висновки можна буде зробити лише після стабілізації безпекової ситуації та доступу до об’єктів.

Заява Сергія Корецького. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що протягом останньої доби російські війська здійснили масовані обстріли Запорізької області, завдавши майже тисячу ударів по цивільній інфраструктурі. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 16 мирних жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості. Під обстрілами опинилися понад пів сотні населених пунктів регіону.

Новини.LIVE писали, що 5 липня російські війська завдали ракетного удару по автозаправній станції в Ізюмі Харківської області. Наразі на місці тривають рятувально-пошукові роботи, є загиблі.