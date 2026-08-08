Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина

Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 08:25
Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина
Поліція документує факти обстрілів. Фото: Нацполіція

Унаслідок серії ворожих обстрілів, які зафіксували протягом доби у громадах Сумської області, отримала поранення 21 цивільна людина. Серед постраждалих також є малолітня дитина. Слідчо-оперативні групи Національної поліції України задокументували факти ураження об'єктів та відкрили відповідні кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України.

Наслідки обстрілів

Найбільша кількість постраждалих  спостерігається на території Білопілля, де були поранені одразу 14 місцевих мешканців різного віку.

Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина - фото 1
Поліція документує факти ураження. Фото: Нацполіція

У Сумській громаді постраждав 57-річний чоловік, а ще один 32-річний житель отримав травми під час атаки ворожих дронів. Також було травмовано восьмирічного хлопчика, якого бригади швидкої допомоги терміново доправили до лікарні.

Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина - фото 2
Поліцейський на місці обстрілу. Фото: Нацполіція

У Глухівській громаді через падіння уламків поранено чоловіка та жінку, а у Шосткинській громаді під час нальоту постраждали дівчина та чоловік.

Читайте також:
Удар по Сумщині: постраждала 21 людина, серед них дитина - фото 3
Наслідки російського обстрілу. Фото: Нацполіція

Як писали Новини.LIVE раніше, прифронтові регіони країни щодня потерпають від повітряного терору. Зокрема, в Херсоні ворожий дрон навмисно атакував продавця овочів безпосередньо на місцевому ринку, внаслідок чого чоловік отримав важкі осколкові поранення рук, баротравму та контузію.

Також ми повідомляли про знищення росіянами українських АЗС. Під час обстрілу  автозаправної станції у Широківській громаді Дніпропетровської області на місці виникнення пожежі загинули троє людей, серед яких була восьмирічна дитина.

Суми обстріли Нацполіція
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації