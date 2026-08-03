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Головна Новини дня Удар по АЗС на Криворіжжі: загинув рятувальник та його маленький син

Удар по АЗС на Криворіжжі: загинув рятувальник та його маленький син

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Дата публікації: 3 серпня 2026 17:26
Удар по АЗС на Криворіжжі: загинув рятувальник та його маленький син
Знищена АЗС після атаки дронів. Фото: ДСНС

Російські війська здійснили черговий напад на цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області. 3 серпня ворог завдав удару по Широківській громаді Криворізького району. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяви ДСНС та керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. 

Наслідки повітряного удару

Внаслідок прильоту на цивільній локації виникла масштабна пожежа, яка повністю знищила кілька транспортних засобів та вбила людей.

Удар по АЗС на Криворіжжі: загинув рятувальник та його маленький син - фото 1
Рятувальники гасять пожежу на території знищеної заправки. Фото: ДСНС

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що росіяни атакували АЗС у Широківській громаді реактивним шахедом.

Удар прийшовся по території діючої автозаправної станції, що спровокувало миттєвий спалах пального.

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Допис Олександра Вілкула. Фото: скріншот

"Загиблі на автозаправці — чоловік 41 років, жінка 40 років, хлопчик 8 років. Поранених на жаль вже шестеро, один із них важкий. Їм надається вся необхідна допомога", — повідомив він.

Згодом в ДСНС оприлюднили інформацію, що одними із загиблих виявилися рятувальник та його син.

Наразі медичні працівники роблять усе можливе задля порятунку постраждалих громадян.

Як писали Новини.LIVE раніше, цивільні автозаправні станції та паливні бази дедалі частіше стають головними цілями для повітряного терору російських окупантів. За час вторгнення російська армія атакувала в Україні вже понад 160 АЗС.

Також ми повідомляли, що на українських АЗС почали зникати бензин і дизель. Нестача пального на ринку становить близько 10–15%.  У центральних та східних областях перебої можуть відчуватися сильніше, а найбільше пального на заході країни. 

Кривий Ріг АЗС обстріли
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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