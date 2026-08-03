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Главная Новости дня Удар по АЗС в Криворожье: погибли спасатель и его маленький сын

Удар по АЗС в Криворожье: погибли спасатель и его маленький сын

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 17:26
Удар по АЗС в Криворожье: погибли спасатель и его маленький сын
АЗС разрушена в результате атаки дронов. Фото: ГСЧС

Российские войска совершили очередное нападение на гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области. 3 августа враг нанес удар по Широковской громаде Криворожского района. В результате атаки погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявления ГСЧС и главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

Последствия авиаудара

В результате попадания в гражданский объект возник масштабный пожар, который полностью уничтожил несколько транспортных средств и унес жизни людей.

Удар по АЗС в Криворожье: погибли спасатель и его маленький сын - фото 1
Спасатели тушат пожар на территории разрушенной заправки. Фото: ГСЧС

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что россияне атаковали АЗС в Широковской громаде реактивным шахедом.

Удар пришелся по территории действующей автозаправочной станции, что вызвало мгновенное возгорание топлива.

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Сообщение Александра Вилкула. Фото: скриншот

"Погибшие на автозаправке — мужчина 41 года, женщина 40 лет, мальчик 8 лет. Раненых, к сожалению, уже шестеро, один из них в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь", — сообщил он.

Впоследствии в ГСЧС обнародовали информацию, что одними из погибших оказались спасатель и его сын.

В настоящее время медицинские работники делают все возможное для спасения пострадавших граждан.

Как раньше писали Новини.LIVE, гражданские автозаправочные станции и топливные базы все чаще становятся главными целями воздушного террора российских оккупантов. За время вторжения российская армия атаковала в Украине уже более 160 АЗС.

Также мы сообщали, что на украинских АЗС начали исчезать бензин и дизель. Нехватка топлива на рынке составляет около 10–15%. В центральных и восточных областях перебои могут ощущаться сильнее, а больше всего топлива — на западе страны.

 

Кривой Рог АЗС обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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