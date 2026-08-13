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Головна Новини дня РФ обстріляла Чернігів: спалахнула пожежа

РФ обстріляла Чернігів: спалахнула пожежа

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 02:25
Уночі 13 серпня 2026 року Чернігів опинився під ударом реактивних БпЛА
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

У ніч проти четверга, 13 серпня, росіяни атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Під ударом опинилася північно-східна частина міста. На місці обстрілу виникло займання. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Також з'ясовують, чи є постраждалі. У Чернігівському районі від 00:48 триває повітряна тривога.

Про це з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради передає Новини.LIVE.

РФ уночі 13 серпня 2026 року обстріляла Чернігів
Скриншот повідомлення Чернігівської міської ради

Що відомо про обстріл Чернігова вночі 13 серпня

О 01:22 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в напрямку міста летить реактивний БпЛА. О 01:49 стало відомо про ще один реактивний безпілотник, який тримав курс на Чернігів. 

Атака БпЛА вночі 13 серпня 2026 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції України повідомляв, що впродовж доби 11 серпня армія РФ 88 разів обстрілювала Сумщину. Двоє чоловіків загинули. Ще десятеро людей зазнали поранень. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА писав, що в ніч проти 12 серпня росіяни завдали удару по житловому будинку та торговельному центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Сталася пожежа. Близько 1 200 споживачів залишилися без світла.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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