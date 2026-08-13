Ночью 13 августа 2026 года Чернигов подвергся удару реактивных БПЛА

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

У ніч проти четверга, 13 серпня, росіяни атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Під ударом опинилася північно-східна частина міста. На місці обстрілу виникло займання. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють. Також з'ясовують, чи є постраждалі. У Чернігівському районі від 00:48 триває повітряна тривога.

Про це з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Чернігівської міської ради

Що відомо про обстріл Чернігова вночі 13 серпня

О 01:22 Повітряні Сили ЗС України зазначили, що в напрямку міста летить реактивний БпЛА. О 01:49 стало відомо про ще один реактивний безпілотник, який тримав курс на Чернігів.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції України повідомляв, що впродовж доби 11 серпня армія РФ 88 разів обстрілювала Сумщину. Двоє чоловіків загинули. Ще десятеро людей зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА писав, що в ніч проти 12 серпня росіяни завдали удару по житловому будинку та торговельному центру "Епіцентр" у Запоріжжі. Сталася пожежа. Близько 1 200 споживачів залишилися без світла.