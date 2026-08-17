Россия почти 20 раз наносила удары по Днепропетровской области: есть раненые

Почти 20 атак за ночь: в Днепропетровской области есть раненые
Утром 17 августа российские войска почти 20 раз нанесли удары беспилотниками по четырем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали пять человек, зафиксированы повреждения и возгорания объектов гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Каковы последствия атак в населённых пунктах области
Под ударом оказался Никопольский район. Российские беспилотники атаковали Никополь, а также Марганецкую и Покровскую общины. В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Медики оказали ей помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.
В Павлограде российская атака вызвала пожары. Загорелись частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Там пострадали четверо человек.
Двух женщин в возрасте 65 и 87 лет госпитализировали. По информации областных властей, они находятся в состоянии средней тяжести.
Где еще зафиксировали попадания
В Синельниковском районе российские войска атаковали Раевскую и Николаевскую общины. В результате ударов загорелись частные дома.
Пожар также возник в Вакуловской общине Криворожского района. Информация о других последствиях атаки уточняется.
По словам Александра Ганжи, в целом в течение ночи и утра враг совершил около 20 атак беспилотниками по четырём районам Днепропетровской области.
Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 августа российские беспилотники атаковали Сумскую область, в результате чего погибли пожилые мужчина и женщина. Еще трое человек получили ранения в двух общинах региона. За прошедшие сутки российские удары также привели к значительным разрушениям. Повреждены и уничтожены десятки гаражей, жилых домов, складских помещений и транспортных средств.
Новини.LIVE писали, что днем 16 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, вспыхнул пожар, а также были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Всего за сутки российская армия более 50 раз атаковала пять районов Днепропетровской области.