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Главная Новости дня Почти 20 атак за ночь: в Днепропетровской области есть раненые

Почти 20 атак за ночь: в Днепропетровской области есть раненые

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Дата публикации 17 августа 2026 08:27
Россия почти 20 раз наносила удары по Днепропетровской области: есть раненые
Последствия атаки РФ в Днепропетровской области. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровской области

Утром 17 августа российские войска почти 20 раз нанесли удары беспилотниками по четырем районам Днепропетровской области. В результате обстрелов пострадали пять человек, зафиксированы повреждения и возгорания объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атак в населённых пунктах области

Под ударом оказался Никопольский район. Российские беспилотники атаковали Никополь, а также Марганецкую и Покровскую общины. В результате атаки пострадала 51-летняя женщина. Медики оказали ей помощь, сейчас она находится на амбулаторном лечении.

В Павлограде российская атака вызвала пожары. Загорелись частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. Там пострадали четверо человек.

Двух женщин в возрасте 65 и 87 лет госпитализировали. По информации областных властей, они находятся в состоянии средней тяжести.

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Где еще зафиксировали попадания

В Синельниковском районе российские войска атаковали Раевскую и Николаевскую общины. В результате ударов загорелись частные дома.

Пожар также возник в Вакуловской общине Криворожского района. Информация о других последствиях атаки уточняется.

По словам Александра Ганжи, в целом в течение ночи и утра враг совершил около 20 атак беспилотниками по четырём районам Днепропетровской области.

Майже 20 атак за ніч: на Дніпропетровщині є поранені - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 августа российские беспилотники атаковали Сумскую область, в результате чего погибли пожилые мужчина и женщина. Еще трое человек получили ранения в двух общинах региона. За прошедшие сутки российские удары также привели к значительным разрушениям. Повреждены и уничтожены десятки гаражей, жилых домов, складских помещений и транспортных средств.

Новини.LIVE писали, что днем 16 августа российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, вспыхнул пожар, а также были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. Всего за сутки российская армия более 50 раз атаковала пять районов Днепропетровской области.

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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