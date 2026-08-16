Росія знову атакувала Кривий Ріг: загинула людина

Наслідки атаки на Дніпропетровщину. Фото: Олександр Ганжа

Російські війська вдень 16 серпня атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинула одна людина, також виникла пожежа та пошкоджена транспортна інфраструктура. Загалом протягом дня РФ понад 50 разів атакувала п’ять районів області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа, інформує Новини.LIVE.

Що відомо про удар по Кривому Рогу

На Криворіжжі під російськими ударами опинилися Кривий Ріг та Грушівська громада.

Пост Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Унаслідок атаки на Кривий Ріг загинула людина. Також на місці удару виникла пожежа. Російська атака пошкодила транспортну інфраструктуру міста.

Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки обстрілу уточнюється.

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Окрім Криворізького району, російські війська били по Нікопольщині, Синельниківському та Дніпровському районах, а також по Павлограду.

Пошкоджений внаслідок атаки РФ автомобіль. Фото: Олександр Ганжа

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Пошкоджені пожежна частина і спеціальний автомобіль, а також господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, п’ятиповерхівка та легковик. Поранена 48-річна жінка, вона лікується амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни атакували Синельникове, Покровську, Васильківську та Славгородську громади. Там виникли пожежі та пошкоджений приватний будинок.

Також горіло у Царичанській громаді Дніпровського району. У Павлограді через обстріл зайнялися приватний будинок, господарська споруда та гараж.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 16 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Кривому Рогу ракетами та безпілотниками. Під атакою опинилися два промислові підприємства. Загинули двоє людей, ще 14 працівників підприємств і підрядних організацій отримали поранення, 11 із них госпіталізували.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Марганець на Дніпропетровщині. Внаслідок нічного удару загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Семеро постраждалих перебували у важкому стані. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.