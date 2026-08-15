У Марганці загинув тримісячний хлопчик через атаку РФ

Зруйнований будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Марганці Дніпропетровської області внаслідок нічної атаки російських військ загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Семеро постраждалих, зокрема 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка, перебувають у важкому стані, також у місті пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували Марганець безпілотниками

У Марганці, що на Нікопольщині, російські війська вночі завдали удару по місту. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик.

Ще 11 людей дістали поранення. Серед постраждалих — 5-річний хлопчик і 12-річна дівчинка.

У важкому стані до лікарні доправили сімох людей: двох дітей, чоловіка віком 39 років та жінок віком 33, 62, 41 і 40 років. Ще четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

Читайте також:

Через атаку в Марганці пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.

Росіяни атакували три райони області

За словами Олександра Ганжі, протягом доби російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини. Для ударів противник застосовував безпілотники, артилерію та авіаційну бомбу.

Під ворожим ударом також перебували Нікополь і Покровська громада. Унаслідок атак там зафіксовані пошкодження цивільних об'єктів.

Які громади атакували на Синельниківщині

На Синельниківщині російські війська били по Миколаївській, Покровській та Васильківській громадах.

Внаслідок обстрілів пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.

У Самарівському районі пошкоджено будинок

У Самарівському районі російські військові атакували Піщанську громаду. Внаслідок удару пошкоджений приватний житловий будинок.

Таким чином, протягом доби російські війська завдали численних ударів по населених пунктах Дніпропетровської області.

Загибла дитина внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Допис Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що російські війська 39 разів атакували 28 населених пунктів Сумської області, використовуючи КАБи, ударні та FPV-дрони, артилерію, міномети й РСЗВ. Внаслідок ворожих ударів загинула 63-річна жінка, ще п’ятеро людей зазнали травм, а також були пошкоджені будинки, автомобілі, складські приміщення та об’єкти інфраструктури.

Новини.LIVE інформували, що російські війська завдали удару по Запорізькому району Запорізької області. Вибух стався на дорозі неподалік автомобіля, в салоні якого перебували люди, унаслідок чого транспортний засіб пошкоджено. Відомо про двох постраждалих, серед них — маленька дитина, на місці працювали медики.