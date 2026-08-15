Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне нанесли удар по Марганцу: погиб трехмесячный мальчик

Россияне нанесли удар по Марганцу: погиб трехмесячный мальчик

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 07:51
В Марганце погиб трехмесячный мальчик в результате нападения РФ
Здание, разрушенное в результате атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОВА

В Марганце Днепропетровской области в результате ночной атаки российских войск погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, в том числе двое детей. Семеро пострадавших, в том числе 5-летний мальчик и 12-летняя девочка, находятся в тяжелом состоянии, также в городе повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Марганец беспилотниками

В Марганце, что в Никопольском районе, российские войска ночью нанесли удар по городу. В результате атаки погиб трехмесячный мальчик.

Еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

В тяжелом состоянии в больницу доставили семерых человек: двух детей, мужчину 39 лет и женщин 33, 62, 41 и 40 лет. Еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Читайте также:

В результате атаки в Марганце повреждены многоквартирные дома, магазин, кинотеатр и автомобили.

Россияне атаковали три района области

По словам Александра Ганжи, за сутки российские войска более 20 раз атаковали три района Днепропетровской области. Для нанесения ударов противник применял беспилотники, артиллерию и авиационную бомбу.

Под вражеским ударом также находились Никополь и Покровская громада. В результате атак там зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Какие общины подверглись атакам в Синельниковском районе

В Синельниковском районе российские войска наносили удары по Николаевской, Покровской и Васильковской громадам.

В результате обстрелов повреждены сельскохозяйственное предприятие и дом культуры.

В Самаровском районе поврежден дом

В Самаровском районе российские военные атаковали Песчанскую общину. В результате удара поврежден частный жилой дом.

Таким образом, в течение суток российские войска нанесли многочисленные удары по населенным пунктам Днепропетровской области.

Россияне нанесли удар по Марганцу: погиб трехмесячный мальчик - фото 1
Погибший ребенок в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Днепропетровщины
Росіяни вдарили по Марганцю: загинув тримісячний хлопчик - фото 1
Сообщение Александра Ганжи. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что российские войска 39 раз атаковали 28 населенных пунктов Сумской области, используя КАБы, ударные и FPV-дроны, артиллерию, минометы и РСЗО. В результате вражеских ударов погибла 63-летняя женщина, ещё пять человек получили травмы, а также были повреждены дома, автомобили, складские помещения и объекты инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что российские войска нанесли удар по Запорожскому району Запорожской области. Взрыв произошел на дороге недалеко от автомобиля, в салоне которого находились люди, в результате чего транспортное средство было повреждено. Известно о двух пострадавших, среди них — маленький ребенок, на месте работали медики.

Днепропетровская область атака жертвы Днепропетровская ОВА атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации