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Главная Новости дня Россия убила горняка Валентина Капитанова во время атаки на шахту ДТЭК

Россия убила горняка Валентина Капитанова во время атаки на шахту ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 22:21
Нападение РФ на шахту ДТЭК: погиб 52-летний горняк
Валентин Капитанов. Фото: ДТЭК

В результате массированной атаки российских беспилотников на одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Российские войска атаковали предприятие с помощью дронов, в результате чего работник погиб на рабочем месте. По данным компании, мужчина работал на шахте в течение двух лет после переезда в Павлоград из Торецка.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области

После переезда Валентин устроился работать на шахту компании и продолжил свою профессиональную деятельность в горнодобывающей сфере.

Россия убила горняка Валентина Капитанова во время атаки на шахту ДТЭК - фото 1
Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Коллеги погибшего вспоминают его как искреннего и доброжелательного человека, а также опытного и ответственного профессионала. По словам представителей компании, Валентин добросовестно выполнял свою работу и был частью шахтерского коллектива.

В ДТЭК выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также всем, кто знал Валентина и работал вместе с ним. В компании подчеркнули, что семья шахтера получит всю необходимую поддержку.

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"Светлая память шахтеру, погибшему в борьбе за свет", — отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что гибель работника стала очередным свидетельством опасности, с которой ежедневно сталкиваются люди, продолжающие работать в условиях российской войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа российские оккупанты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник предприятия, а инфраструктура шахты получила существенные повреждения.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пять человек, также зафиксированы повреждения и возгорания объектов гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область шахтеры ДТЭК война в Украине погибшие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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