Нападение РФ на шахту ДТЭК: погиб 52-летний горняк

Валентин Капитанов. Фото: ДТЭК

В результате массированной атаки российских беспилотников на одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Российские войска атаковали предприятие с помощью дронов, в результате чего работник погиб на рабочем месте. По данным компании, мужчина работал на шахте в течение двух лет после переезда в Павлоград из Торецка.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области

После переезда Валентин устроился работать на шахту компании и продолжил свою профессиональную деятельность в горнодобывающей сфере.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Коллеги погибшего вспоминают его как искреннего и доброжелательного человека, а также опытного и ответственного профессионала. По словам представителей компании, Валентин добросовестно выполнял свою работу и был частью шахтерского коллектива.

В ДТЭК выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также всем, кто знал Валентина и работал вместе с ним. В компании подчеркнули, что семья шахтера получит всю необходимую поддержку.

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"Светлая память шахтеру, погибшему в борьбе за свет", — отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что гибель работника стала очередным свидетельством опасности, с которой ежедневно сталкиваются люди, продолжающие работать в условиях российской войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 17 августа российские оккупанты атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник предприятия, а инфраструктура шахты получила существенные повреждения.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 17 августа российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов пострадали пять человек, также зафиксированы повреждения и возгорания объектов гражданской инфраструктуры.