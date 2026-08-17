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Главная Новости дня Россия ударила по шахте на Днепропетровщине: погиб работник

Россия ударила по шахте на Днепропетровщине: погиб работник

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Дата публикации 17 августа 2026 15:47
Россия атаковала шахту ДТЭК в Днепропетровской области и убила работника
Шахтеры. Фото: ДТЭК

В понедельник, 17 августа, российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб работник. Кроме того, инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает Новини.LIVE.

Российский удар по шахте ДТЭК в Днепропетровской области

17 августа оккупанты массированно атаковали дронами территорию одной из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. Враг убил работника. В ДТЭК выразили соболезнования его семье и близким. Кроме того, ранения получил еще один работник.

"В результате атаки существенно повреждена инфраструктура предприятия. Последствия обстрела уточняются", — говорится в сообщении.

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Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нафтогаз, за последнюю неделю Россия обстреляла 13 объектов Группы Нафтогаз в разных регионах Украины. К счастью, работники не пострадали.

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Кроме того, 17 августа российские оккупанты почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. В результате обстрела ранения получили пять человек.

война шахта Днепропетровская область обстрелы ДТЭК
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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