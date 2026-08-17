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Главная Новости дня Россия атаковала 13 объектов Нафтогаза за последнюю неделю

Россия атаковала 13 объектов Нафтогаза за последнюю неделю

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:57
Россия за неделю 13 раз нанесла удары по объектам Нафтогаза
Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты на протяжении последней недели атаковали 13 объектов Группы "Нафтогаз" в различных регионах Украины. Для нанесения ударов противник использовал дроны и ракеты различных типов. Кроме того, один из объектов несколько раз попадал под обстрел врага.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, передает Новини.LIVE.

Атака России на объекты Группы Нафтогаз

Захватчики сосредотачивают удары на добывающей инфраструктуре, в результате чего наблюдаются серьезные разрушения производственных мощностей и оборудования.

Из-за атак отдельные объекты прекратили работу, что привело к сокращению объемов добычи. Восстановительные работы начинаются сразу же, как только ситуация с безопасностью это позволяет.

"Благодаря строгому соблюдению протоколов безопасности никто из сотрудников во время вражеских атак не пострадал — и это самое главное. Подготовка к зиме проходит в условиях беспрецедентного по интенсивности количества атак на объекты Нафтогаза. Благодарю каждого, кто сегодня работает на производственных площадках в таких условиях и обеспечивает страну газом", — говорит и. о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

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Всего с начала этого года РФ 293 раза атаковала объекты Группы Нафтогаз.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 17 августа Россия вновь атаковала Украину. Силы ПВО сбили 106 вражеских дронов на востоке, юге и севере страны.

Кроме того, 17 августа в селе Новокаиры Херсонской области российский FPV-дрон убил двух мужчин. Также двое гражданских лиц получили ранения в результате сброса грузов с беспилотников в Херсоне.

война Нафтогаз Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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