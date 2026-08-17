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Головна Новини дня Росія атакувала 13 обʼєктів Нафтогазу за останній тиждень

Росія атакувала 13 обʼєктів Нафтогазу за останній тиждень

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 13:57
Росія за тиждень 13 разів атакувала об’єкти Нафтогазу
Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти упродовж останнього тижня атакували 13 обʼєктів Групи Нафтогаз у різних регіонах України. Противник для ударів застосовував дрони та ракети різних типів. Крім того, один з обʼєктів був під прицілом ворога декілька разів.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, передає Новини.LIVE.

Атака Росії на обʼєкти Групи Нафтогаз

Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання.

Через атаки окремі обʼєкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинають одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє.

"Завдяки суворому дотриманню протоколів безпеки ніхто зі співробітників під час ворожих атак не постраждав — і це найголовніше. Підготовка до зими проходить в умовах безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти Нафтогазу. Дякую кожному, хто сьогодні працює на виробничих майданчиках у таких умовах та забезпечує країну газом", — каже в. о. голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

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Загалом з початку цього року РФ 293 рази атакувала обʼєкти Групи Нафтогаз.

Як писали Новини.LIVE з посилання на Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 17 серпня Росія знову атакувала Україну. Сили ППО знешкодили 106 ворожих дронів на сході, півдні й півночі країни.

Крім того, 17 серпня у селі Новокаїри Херсонської області російський FPV-дрон вбив двох чоловіків. Крім того, двоє цивільних отримали поранення внаслідок скидів з безпілотників у Херсоні.

війна Нафтогаз Україна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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