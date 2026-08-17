Нічна атака безпілотників 17 серпня: ППО знешкодила 106 дронів

Бійці мобільно-вогневої групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 17 серпня українська ППО відбила масовану атаку, знешкодивши 106 ворожих безпілотників на сході, півдні й півночі країни. Загалом окупанти застосували 128 апаратів різних типів.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

Результати роботи протиповітряної оборони станом на 17 серпня

За попередніми підрахунками на 08:30, оборонцям неба вдалося ліквідувати або подавити завдяки системам радіоелектронної боротьби 106 ворожих цілей. Попри високий результат знешкодження, у повітряному просторі досі фіксується присутність кількох апаратів, тому військове командування закликає громадян дотримуватися правил безпеки.

Статистика 17 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Загалом для цього удару росіські війська випустили 128 безпілотних літальних апаратів. Ними було використано одразу кілька типів озброєння, зокрема ударні Shahed та їхні реактивні модифікації, а також апарати "Гербера" і фальш-цілі для виснаження ППО типу "Пародія". Запуски здійснювалися з тимчасово окупованого Донецька та трьох російських міст — Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська.

До протидії ворожій зброї у східних, південних та північних областях командування залучило авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також фахівців із безпілотних систем і радіоелектронної боротьби.

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На жаль, підтверджено прямі влучання безпілотників противника на 14 різних локаціях. Крім того, ще на двох ділянках зафіксовано падіння уламків збитих російських дронів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в СБС попередили, що в осінньо-зимовий період Росія планує масштабувати повітряні удари по Україні із застосуванням балістики та нових реактивних дронів. Паралельно агресор проводить приховану мобілізацію, намагаючись компенсувати значні втрати особового складу на фронті.

Також Росія розгорнула мережу уздовж українського та білоруського кордонів РФ з десяти засекречених баз для запуску далекобійних безпілотників. Ці майданчики вже використовуються для обстрілів Києва, проте дальність ураження нових дронів становить загрозу і для об'єктів НАТО, зокрема Варшави.

Тим часом Міноборони РФ відкрито анонсує підготовку до зимових ударів по українській енергосистемі. За оцінкою Центру протидії дезінформації РНБО, такі дії матимуть дзеркальну відповідь і призведуть до масштабних перебоїв зі світлом, теплом та пальним на території самої Росії.