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Головна Новини дня Росія вдарила по шахті на Дніпропетровщині: загинув працівник

Росія вдарила по шахті на Дніпропетровщині: загинув працівник

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Дата публікації: 17 серпня 2026 15:47
Росія атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині та вбила працівника
Шахтарі. Фото: ДТЕК

Російські окупанти у понеділок, 17 серпня, атакували шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу загинув працівник. Крім того, суттєво пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Російський удар по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині

Окупанти 17 серпня масовано атакували дронами територію однієї з шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Ворог вбив працівника. У ДТЕК висловили співчуття його родині та близьким. Крім того, поранення отримав ще один працівник. 

"Внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства. Наслідки обстрілу уточнюються", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нафтогаз, упродовж останнього тижня Росія обстріляла 13 обʼєктів Групи Нафтогаз у різних регіонах України. На щастя, працівники не постраждали.

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Крім того, 17 серпня російські окупанти майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранення отримали пʼятеро людей.

війна шахта Дніпропетровська область обстріли ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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