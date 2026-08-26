Россия обстреляла автомобиль ДТЭК в Днепропетровской области: погибли 2 шахтера

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 26 августа российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погибли двое шахтеров, которые возвращались домой после смены. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ДТЭК в серду, 26 августа.

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В Днепропетровской области погибли двое работников шахт ДТЭК в результате атаки РФ

В ночь на 26 августа в Днепропетровской области российский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали работники шахт ДТЭК. В результате вражеского удара погибли двое мужчин — 52-летний Виталий Семенов и 48-летний Илья Русаненко.

Работники ДТЭК, погибшие в результате атаки РФ. Фото: ДТЭК

В ДТЭК сообщили, что Виталий Семенов работал горняком на вспомогательных работах. У него остались отец, жена и двое детей.

Илья Русаненко работал подземным электрослюсарем. У него остались мать, жена и двое детей.

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В компании подчеркнули, что гибель сотрудников стала тяжелой утратой для всей семьи ДТЭК, и выразили соболезнования их родным и близким:

"Ужасная трагедия: враг унес жизни двух наших коллег-шахтеров, которые возвращались домой после смены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия и Ильи".

Скриншот сообщения ДТЭК/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в День Государственного флага Украины, 23 августа, российские войска пять раз атаковали железнодорожную инфраструктуру. В Харьковской области в результате удара по электропоезду погибла пассажирка, ещё четверо человек получили ранения. Также российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда в Одесской области, однако пассажиров удалось эвакуировать.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате массированной атаки российских беспилотников на шахту ДТЭК в Днепропетровской области 17 августа 2026 года погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Мужчина погиб на рабочем месте, проработав на предприятии два года после переезда из Торецка в Павлоград. В ДТЭК выразили соболезнования родным погибшего и сообщили, что его семья получит необходимую поддержку.