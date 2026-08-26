Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала автомобиль сотрудников ДТЭК: погибли два шахтера

Россия атаковала автомобиль сотрудников ДТЭК: погибли два шахтера

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 16:44
Россия обстреляла автомобиль ДТЭК в Днепропетровской области: погибли 2 шахтера
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 26 августа российский беспилотник атаковал автомобиль с работниками шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погибли двое шахтеров, которые возвращались домой после смены. В компании выразили соболезнования родным и близким погибших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ДТЭК в серду, 26 августа.

Реклама

В Днепропетровской области погибли двое работников шахт ДТЭК в результате атаки РФ

В ночь на 26 августа в Днепропетровской области российский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехали работники шахт ДТЭК. В результате вражеского удара погибли двое мужчин — 52-летний Виталий Семенов и 48-летний Илья Русаненко.

Внаслідок атаки РФ загинули працівники ДТЕК
Работники ДТЭК, погибшие в результате атаки РФ. Фото: ДТЭК

В ДТЭК сообщили, что Виталий Семенов работал горняком на вспомогательных работах. У него остались отец, жена и двое детей.

Илья Русаненко работал подземным электрослюсарем. У него остались мать, жена и двое детей.

Читайте также:

В компании подчеркнули, что гибель сотрудников стала тяжелой утратой для всей семьи ДТЭК, и выразили соболезнования их родным и близким:

"Ужасная трагедия: враг унес жизни двух наших коллег-шахтеров, которые возвращались домой после смены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия и Ильи".

null
Скриншот сообщения ДТЭК/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в День Государственного флага Украины, 23 августа, российские войска пять раз атаковали железнодорожную инфраструктуру. В Харьковской области в результате удара по электропоезду погибла пассажирка, ещё четверо человек получили ранения. Также российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда в Одесской области, однако пассажиров удалось эвакуировать.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате массированной атаки российских беспилотников на шахту ДТЭК в Днепропетровской области 17 августа 2026 года погиб 52-летний шахтер Валентин Капитанов. Мужчина погиб на рабочем месте, проработав на предприятии два года после переезда из Торецка в Павлоград. В ДТЭК выразили соболезнования родным погибшего и сообщили, что его семья получит необходимую поддержку.

Днепропетровская область обстрелы шахтеры ДТЭК Россия атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации