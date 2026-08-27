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Главная Новости дня В Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы

В Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 02:47
Обстрел Украины 27 августа — под ударом Днепр, Запорожье, Полтава, Кременчуг и Кривой Рог
Люди укрываются на станции метро «Лукьяновская» в Киеве во время атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Взрывы в Днепре, Запорожье, Кривом Роге и других городах прогремели прямо сейчас, в ночь на 27 августа. Россияне запустили в сторону этих городов баллистические ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в городах Украины в результате ударов баллистическими ракетами 27 августа

Отметим, что примерно в 02:24 в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения дронов, однако через несколько минут сигнал распространился на большинство областей Украины, поскольку дополнительно возникла угроза применения баллистических ракет.

Сразу после 02:28 Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски баллистических ракет в направлении Днепропетровской, Полтавской областей, Запорожья и Кривого Рога.

В то же время местные СМИ сообщали, что в Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге и, по крайней мере, в Запорожье раздались взрывы.

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На данный момент местные власти Полтавской области и Кривого Рога уже подтвердили атаку с применением баллистических ракет. Однако последствия пока неизвестны.

Также отметим, что россияне параллельно атакуют дронами Одессу. За последний час в городе не раз слышались взрывы. Кроме того, россияне пытаются атаковать дронами Киев.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:47 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Днепре, Запорожье и Кривом Роге раздались взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа россияне атаковали Днепр с помощью дронов. В результате обстрела пострадал ТРЦ "Караван", о чем сначала писали местные каналы, а впоследствии подтвердили в ГСЧС.

Также мы писали, что в ночь на 25 августа россияне атаковали Запорожье. В результате вражеской атаки была повреждена высотка, а в нежилых зданиях произошли пожары.

Кривой Рог взрыв Днепр Запорожье обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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