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Головна Новини дня У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи

У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 02:47
Обстріл України 27 серпня - під ударом Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кременчук та Кривий Ріг
Люди ховаються на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 серпня. Росіяни запустили в напрямку цих міст балістику.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у містах України через удари балістикою 27 серпня

Зауважимо, що приблизно о 02:24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, однак через кілька хвилин сигнал поширився на більшість областей України, оскільки додатково виникла загроза застосування балістики.

Одразу після 02:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістичних ракет на Дніпропетровщину, Полтавщину, Запоріжжя та Кривий Ріг.

Водночас місцеві ЗМІ інформували, що у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці та щонайменше Запоріжжі пролунали вибухи.

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Наразі місцева влада Полтавщини та Кривого Рогу вже підтвердила атаку балістикою. Проте наслідки поки невідомі.

Також зауважимо, що росіяни паралельно атакують дронами Одесу. За останню годину у місті не раз було чути вибухи. Окрім того, росіяни намагаються атакувати дронами Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 25 серпня росіяни атакували дронами Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждав ТРЦ "Караван", про що спочатку писали місцеві канали, а згодом підтвердили у ДСНС.

Також ми писали, що у ніч проти 25 серпня росіяни атакували Запоріжжя. Через ворожу атаку було пошкоджено висотку, а в нежитлових будівлях сталися пожежі.

Кривий Ріг вибух Дніпро Запоріжжя обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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