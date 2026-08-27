Обстріл України 27 серпня - під ударом Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Кременчук та Кривий Ріг

У Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи
Вибухи у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та інших містах пролунали прямо зараз, в ніч проти 27 серпня. Росіяни запустили в напрямку цих міст балістику.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у містах України через удари балістикою 27 серпня
Зауважимо, що приблизно о 02:24 у Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, однак через кілька хвилин сигнал поширився на більшість областей України, оскільки додатково виникла загроза застосування балістики.
Одразу після 02:28 Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски балістичних ракет на Дніпропетровщину, Полтавщину, Запоріжжя та Кривий Ріг.
Водночас місцеві ЗМІ інформували, що у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці та щонайменше Запоріжжі пролунали вибухи.
Наразі місцева влада Полтавщини та Кривого Рогу вже підтвердила атаку балістикою. Проте наслідки поки невідомі.
Також зауважимо, що росіяни паралельно атакують дронами Одесу. За останню годину у місті не раз було чути вибухи. Окрім того, росіяни намагаються атакувати дронами Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:47 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 25 серпня росіяни атакували дронами Дніпро. Внаслідок обстрілу постраждав ТРЦ "Караван", про що спочатку писали місцеві канали, а згодом підтвердили у ДСНС.
Також ми писали, що у ніч проти 25 серпня росіяни атакували Запоріжжя. Через ворожу атаку було пошкоджено висотку, а в нежитлових будівлях сталися пожежі.