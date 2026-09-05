Вибухи у Дніпрі та Кам'янському 5 вересня - що відомо

Рятувальник гасить вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Вибухи у Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровської області пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 вересня. Росіяни, попередньо, атакували ці міста балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у Дніпрі та Кам'янському 5 вересня

Зауважимо, що приблизно о 01:16 у більшості областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що це пов'язано із загрозою застосування балістики.

Вже о 01:19 та через хвилину Повітряні сили ЗСУ офіційно заявили у Telegram, що зафіксували швидкісні цілі на Дніпро та Кам'янське. За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 01:21 в обох містах було чути вибухи.

Оновлено о 01:50

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Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram написав, що росіяни завдали ударів по промисловому підприємству у Кам'янському.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 2 вересня росіяни масовано атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу були пошкоджені продуктивні склади торгівельної мережі та постраждали люди.

Також ми писали, що ввечері 24 серпня ворог теж завдав ударів по Дніпру. У мережі була інформація, що під удар міг потрапити один із найближчих ТРЦ міста.