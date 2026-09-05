Вибухи у Дніпрі та Кам'янському 5 вересня - що відомо

У Дніпрі та Кам'янському пролунали вибухи: РФ вдарила балістикою по підприємству
Вибухи у Дніпрі та Кам'янському Дніпропетровської області пролунали прямо зараз, в ніч проти 5 вересня. Росіяни, попередньо, атакували ці міста балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Дніпрі та Кам'янському 5 вересня
Зауважимо, що приблизно о 01:16 у більшості областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Моніторингові канали писали, що це пов'язано із загрозою застосування балістики.
Вже о 01:19 та через хвилину Повітряні сили ЗСУ офіційно заявили у Telegram, що зафіксували швидкісні цілі на Дніпро та Кам'янське. За даними місцевих ЗМІ, приблизно о 01:21 в обох містах було чути вибухи.
Оновлено о 01:50
Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у своєму Telegram написав, що росіяни завдали ударів по промисловому підприємству у Кам'янському.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 2 вересня росіяни масовано атакували Дніпро. Внаслідок обстрілу були пошкоджені продуктивні склади торгівельної мережі та постраждали люди.
Також ми писали, що ввечері 24 серпня ворог теж завдав ударів по Дніпру. У мережі була інформація, що під удар міг потрапити один із найближчих ТРЦ міста.